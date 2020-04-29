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Медики заявили о способности алкоголя подавлять усвоение важных питательных веществ

Медики предупредили о подавлении алкоголем усвоения важных питательных веществ. Новые исследования показали, что под воздействием спиртного организм теряет цинк, что негативно влияет на весь организм.
Медики заявили о способности алкоголя подавлять усвоение важных питательных веществ

Цинк необходим для синтеза ДНК, а также под его воздействием осуществляется деление клеток и правильное заживление ран. С его помощью функционирует иммунная система, а также микроэлемент воздействует на организм как антиоксидант. В издании PLOS Pathogenes описывается исследование, в результате которого цинк ингибировал репликацию SARS, который является близким родственником коронавируса нового типа. Алкоголь, в свою очередь, препятствует усвоению микроэлементов, получаемых с пищей. При этом он подавляет витамины группы B, что может привести к анемии и деменции. В связи со злоупотреблением спиртным может ощущаться нехватка витаминов C и D.

Медики рекомендуют употреблять в сутки около 11 мг цинка мужчинам и 8 мг – женщинам. Исследования NIH подтверждают, что 30-50% алкоголиков страдают от нехватки цинка. Это вещество содержится в устрицах, тыквенных семечках, кешью, а также бобовых. Благодаря введению их в рацион можно поддерживать баланс данного микроэлемента.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00

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