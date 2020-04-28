Вышла новая версия WhatsApp





После начала пандемии коронавируса многие люди перешли на удаленную работу. Однако пользователи WhatsApp не могли в полной мере использовать любимое приложение для общения с коллегами, поскольку видеочат поддерживал только четыре человека. Однако разработчики оперативно решили эту проблему, выпустив новую версию мессенджера. Теперь пользователи приложения могут добавлять в видеоконференцию до восьми человек, что значительно упрощает общение при удаленной работе.Все же стоит отметить, что конкуренты WhatsApp пока могут похвастаться более обширным функционалом. Например, Zoom поддерживает одновременное общение 20 человек. Возможно, в дальнейшем разработчики мессенджера увеличат количество пользователей, поскольку это позволит повысить популярность дополнения.