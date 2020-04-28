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ФСБ рассекретила архивные документы периода освобождения Крыма в 1944 году

Сотрудники УФСБ РФ по Республике Крым рассекретили архивные документы, которые относятся к периоду освобождения полуострова в 1944 году. В них указано о преступлениях нацистов, которые были совершены на данной территории в период ВОВ.

ФСБ рассекретила архивные документы периода освобождения Крыма в 1944 году


В рамках проекта, который получил название «Без срока давности», копии этих документов были переданы в Госархив Республики Крым. ФСБ рассказала, что были обнаружены протоколы, которые велись во время допросов военнопленных, внутренние документы представителей разведки СМЕРШ, рапорты о расследованиях, докладные записки. Со многих файлов сняли гриф секретности, поэтому достоянием общественности стала информация по поводу операций, которые проводились на полуострове органами разведки. Оказалось, что на территории Крыма существовали приблизительно двадцать румынских и немецких групп и разведывательных школ.

В материалах указано, что в послевоенное время органам госбезопасности удалось собрать доказательства о совершенных нацистами преступлениях на полуострове. В результате к уголовной ответственности привлекли карателя Карла Ноа и экс-начальника СД в Ялте Льва фон дер Рекка, которого обвинили в убийстве 5 тысяч человек.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:30

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