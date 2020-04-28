«Я вас работы лишила?»: Ксения Бородина устроила публичную истерику из-за хейтеров

В условиях социального дистанцирования у звезды «Дома-2» сдали нервы, поскольку она достаточно болезненно реагирует на травлю в свой адрес. В связи с этим Бородина сама часто позволяет себе резкие высказывания при разговоре с фолловерами. По словам знаменитости, недоброжелатели критикуют буквально каждый ее поступок или шаг. Как отметила блогер, хейтеры оставляют грубые комментарии под любым постом. На этот раз звездная мать разместила в блоге снимок с детьми на фоне речки и поинтересовалась у публики, что с ним не так.- писала ведущая.Ранее Бородина уже жаловалась на тех, кто постоянно обращается к ней за материальной помощью или просто вымогает деньги. Ведущая призвала россиян добрее относится к своим соотечественникам и перестать критиковать представителей шоу-бизнеса.Под публикацией прокомментировать ситуацию решил супруг знаменитости. По словам Курбана Омарова, на страницу его жены подписаны 80% нормальных юзеров и 20% обиженных на жизнь.