NABU: Массовая гибель птиц от пневмонии зафиксирована в Германии





По словам экспертов, возбудителем птичьей пневмонии является бактерия Suttonella ornihoca, которая не представляет угрозы для других животных. Также ученые сообщили, что заболевших синиц можно легко отличить от здоровых, поскольку основные симптомы заражения видны невооруженным глазом. Например, лазоревкам трудно глотать, из-за чего они практически перестают питаться и быстро ослабевают. Кроме того, зачастую особи апатично сидят на земле и не реагируют на происходящее вокруг.Согласно официальным данным NABU, с середины и до конца апреля данные события наблюдались западных регионах Германии. Подобная ситуация есть в Иране и Дании, однако там от болезни страдают не синицы, а утки. Примечательно, что в начале месяца природоохранные организации Греции заметили странное поведение ласточек, но ученые предполагают, что причиной является не Suttonella ornihoca, а неблагоприятные погодные условия.Как известно, бактерия, убивающая тысячи лазоревок, впервые была обнаружена еще в конце 90-х годов прошлого века, но исследователи до сих пор изучают ее влияние на разные виды птиц и животных.