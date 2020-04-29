АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

Над Арктикой ученые зафиксировали исчезновение крупнейшей озоновой дыры

Сотрудники CAMS зафиксировали исчезновение крупнейшей озоновой дыры над Арктикой. В новой статье CNN сообщается, что ее возникновение было связано с неожиданно сильным полярным вихрем.

В марте 2020 года над Арктикой в результате крайне низкой температуры в стратосфере, солнечного света и концентрации хлорфторуглеродов образовалась озоновая дыра. Еще в конце прошлого месяца ученые отмечали, что к концу апреля концентрация озона над Арктикой восстановится. О полном ее исчезновении лишь недавно заявили сотрудники CAMS.

Отмечается, что дыра не представляла опасности для здоровья людей. Однако еще с 1980-х годов ученые утверждают, что значительное истончение озонового слоя над Арктикой может привести к повышению случаев рака кожи и другим заболеваниям.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Роснефть» проведет восемь масштабных экспедиций для изучения животных в…
Ученые: Раковые мутации в матке у женщин накапливаются с…
Novitec показало оригинальный тюнинг-проект Lamborghini Huracan…
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии…
«Космический штурм»: Китай запланировал запуск нового марсохода на конец июля 2020…
Беременная жена Андрея Чуева показала в Instagram снимки с…
Ученые изобрели «вакцину от старости», связанную с аутоиммунными…
«Он стал раздражительным»: Валерия пожаловалась на агрессивное поведение…
Полина Гагарина в пуховом комбинезоне и уггах посадила дерево в честь…
Анна Попова: "У 45% больных коронавирусом в России болезнь протекает без…
В Индии медики зафиксировали 10 новых мутаций…
Беременная звезда “Дом-2” Саша Черно рассказала о романе с женатым…
Путин поручил представителям регионов разработать новые меры для поддержания…
Ирина Цывина перед смертью жаловалась подруге на одиночество и отсутствие…
Иван Ургант иронично прокомментировал скандал с Региной…
Путин продлил режим нерабочих дней…
Валерий Меладзе получил штраф за неоплаченную…
В Москве прошло прощание с главредом “Русского радио” Юлией…
«Беспрецедентный случай!»: Степан Джигарханян пожаловался на закрытие казино в…
Стартовали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray…
«Всем привет от нас!»: Максим Галкин поделился трогательным снимком с детьми на…
Эксперты прогнозируют увеличение в России числа автоподстав из-за…
Юлия Проскурякова победила в поэтическом конкурсе в…
Легендарные мотоциклы «Ява» возвращаются в…
Звезда “Уральских пельменей” Илана Юрьева подарила дочери микройорка в честь…
«46-метровый хищник»: Ученые нашли самое длинное животное на Земле у побережья…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель встала на тропу войны с Меньщиковым после поста о ее личной…
Последний избранник Началовой Вячеслав Кудря исчез с поля зрения…
Просмотреть все новости