Над Арктикой ученые зафиксировали исчезновение крупнейшей озоновой дыры
Сотрудники CAMS зафиксировали исчезновение крупнейшей озоновой дыры над Арктикой. В новой статье CNN сообщается, что ее возникновение было связано с неожиданно сильным полярным вихрем.
В марте 2020 года над Арктикой в результате крайне низкой температуры в стратосфере, солнечного света и концентрации хлорфторуглеродов образовалась озоновая дыра. Еще в конце прошлого месяца ученые отмечали, что к концу апреля концентрация озона над Арктикой восстановится. О полном ее исчезновении лишь недавно заявили сотрудники CAMS.
Отмечается, что дыра не представляла опасности для здоровья людей. Однако еще с 1980-х годов ученые утверждают, что значительное истончение озонового слоя над Арктикой может привести к повышению случаев рака кожи и другим заболеваниям.
В марте 2020 года над Арктикой в результате крайне низкой температуры в стратосфере, солнечного света и концентрации хлорфторуглеродов образовалась озоновая дыра. Еще в конце прошлого месяца ученые отмечали, что к концу апреля концентрация озона над Арктикой восстановится. О полном ее исчезновении лишь недавно заявили сотрудники CAMS.
Отмечается, что дыра не представляла опасности для здоровья людей. Однако еще с 1980-х годов ученые утверждают, что значительное истончение озонового слоя над Арктикой может привести к повышению случаев рака кожи и другим заболеваниям.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00