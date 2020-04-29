Над Арктикой ученые зафиксировали исчезновение крупнейшей озоновой дыры





В марте 2020 года над Арктикой в результате крайне низкой температуры в стратосфере, солнечного света и концентрации хлорфторуглеродов образовалась озоновая дыра. Еще в конце прошлого месяца ученые отмечали, что к концу апреля концентрация озона над Арктикой восстановится. О полном ее исчезновении лишь недавно заявили сотрудники CAMS.Отмечается, что дыра не представляла опасности для здоровья людей. Однако еще с 1980-х годов ученые утверждают, что значительное истончение озонового слоя над Арктикой может привести к повышению случаев рака кожи и другим заболеваниям.