Ученые изобрели «вакцину от старости», связанную с аутоиммунными заболеваниями





По словам профессора Виктора Селедцова, жизнь человека ограничивается биологическим механизмом, который связан с T-лимфоцитами. По мере старения эти иммунные клетки характеризуются большей аутореактивностью, проявляя агрессию к собственным тканям. Подобные атаки приводят к распространенным аутоиммунным заболеваниям. Речь идет о болезни Паркинсона, атеросклерозе и болезни Альцгеймера. Поэтому Виктор Селедцов задался целью вместе со своим литовским коллегой Алексеем фон Дельвигом найти способ, как «усмирить старые клетки».Результаты своего исследования ученые опубликовали в научном издании Expert Review of Vaccines. Для того, чтобы проводить профилактику аутоиммунных болезней, эксперты предлагают применить метод лимфоцитарной вакцинации. Также есть второй вариант, который предусматривает ввод в организм, который стареет, иммунных клеток, полученных в молодости. Предполагается, что их должны хранить в специальном банке. С помощью «вакцины от старости» должен повыситься показатель иммунологической противоинфекционной защиты, что поможет продлить количество прожитых лет.