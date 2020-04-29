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Ученые изобрели «вакцину от старости», связанную с аутоиммунными заболеваниями

Ученый из Калининграда вместе с коллегой из Литвы изобрели «вакцину от старости», которая связана с профилактикой аутоиммунных заболеваний. Эти сведения сообщили представители пресс-центра Балтийского университета им. Канта.

Ученые изобрели «вакцину от старости», связанную с аутоиммунными заболеваниями


По словам профессора Виктора Селедцова, жизнь человека ограничивается биологическим механизмом, который связан с T-лимфоцитами. По мере старения эти иммунные клетки характеризуются большей аутореактивностью, проявляя агрессию к собственным тканям. Подобные атаки приводят к распространенным аутоиммунным заболеваниям. Речь идет о болезни Паркинсона, атеросклерозе и болезни Альцгеймера. Поэтому Виктор Селедцов задался целью вместе со своим литовским коллегой Алексеем фон Дельвигом найти способ, как «усмирить старые клетки».

Результаты своего исследования ученые опубликовали в научном издании Expert Review of Vaccines. Для того, чтобы проводить профилактику аутоиммунных болезней, эксперты предлагают применить метод лимфоцитарной вакцинации. Также есть второй вариант, который предусматривает ввод в организм, который стареет, иммунных клеток, полученных в молодости. Предполагается, что их должны хранить в специальном банке. С помощью «вакцины от старости» должен повыситься показатель иммунологической противоинфекционной защиты, что поможет продлить количество прожитых лет.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 00:00

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