Дмитрий Песков прокомментировал информацию о генерале ФСБ в деле Boeing MH17





В 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский Boeing MH17. В результате катастрофы погибли 298 человек. В ходе расследования международная следственная группа установила, что самолет был сбит с территории ДНР пусковой установкой «Бук». В качестве основных подозреваемых выступают россияне Игорь Гиркина (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Также в расследовании «Русской службы BBS» был упомянут генерал ФСБ Андрей Бурлак, который якобы руководил всеми операциями на территории ДНР и ЛНР. Данную информацию прокомментировал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ сказал: «Мы не знаем, о чем идет речь».Напомним, сейчас расследование крушения уже завершено, и дело передали в суд. Судебный процесс пройдет в Нидерландах. Эксперты предполагают, что он продлится не менее пяти лет, но никто из подозреваемых пока не выявил желания лично явиться для дачи показаний.