АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

Анна Семенович впервые показала своего возлюбленного

Личная жизнь Анны Семенович налаживается. Недавно экс-солистка группы «Блестящие» показала в Instagram снимок с новым возлюбленным.
Анна Семенович впервые показала своего возлюбленного

Певица предпочитает скрывать свой семейный статус от посторонних глаз, хотя поклонники регулярно интересуются, свободно ли сердце кумира. Многие спрашивают, когда Анна Семенович планирует выходить замуж и ранее она заявляла, что пока не готова к такому шагу. Тем не менее на днях знаменитость рассказала, что у нее появился молодой бойфренд, младше ее на 7 лет. Во время передачи «Алёна, блин!» артистка сообщила: возлюбленный родился в Петербурге, он не женат и детей не имеет. Как отметила звезда эстрады, она лишь сейчас готова создать семью, выйти замуж и родить ребенка.

Фанаты долго просили Семенович показать фото того, кто заинтересовал ее в романтическом плане. В результате исполнительница удовлетворила просьбу аудитории, разместив в блоге снимок с любимым мужчиной. Однако его лицо певица закрыла улыбающимся смайлом.

Фолловеры выразили надежду, что этот роман закончится браком. Согласно предоставленной информации, возлюбленный артистки уже переехал к ней в российскую столицу.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Всем привет от нас!»: Максим Галкин поделился трогательным снимком с детьми на…
Эксперты прогнозируют увеличение в России числа автоподстав из-за…
Юлия Проскурякова победила в поэтическом конкурсе в…
Легендарные мотоциклы «Ява» возвращаются в…
Звезда “Уральских пельменей” Илана Юрьева подарила дочери микройорка в честь…
«46-метровый хищник»: Ученые нашли самое длинное животное на Земле у побережья…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель встала на тропу войны с Меньщиковым после поста о ее личной…
Последний избранник Началовой Вячеслав Кудря исчез с поля зрения…
Врач Дмитрий Пташников поделился, что испытывал во время инфицирования…
Российский певец-трансгендер Оскар заболел коронавирусом в…
Вышла новая версия…
Юлия Снигирь: «Актрисам необязательно теперь быть…
ФСБ рассекретила архивные документы периода освобождения Крыма в 1944…
«Я вас работы лишила?»: Ксения Бородина устроила публичную истерику из-за…
Дмитрий Песков прокомментировал информацию о генерале ФСБ в деле Boeing…
Австралийский медик Рейчел Нил рассказала, что витамин D защищает организм от…
Анна Семенович впервые показала своего …
Салют и полет военной авиации: Военные рассказали о торжествах на 9 мая в…
«Ругаю дочерей только я»: Ольга Ушакова раскритиковала…
«Дом-2»: Беременную Ирину Пингвинову срочно доставили в больницу с Острова…
«Завлекла в секту кришнаитов»: Брат Кузьмина обвинил его жену Екатерину Трофимову в семейных…
В Санкт-Петербурге возвели стену памяти умершим от COVID-19…
Якубович стал художественным руководителем музыкального марафона в честь Дня…
От коронавируса умер 36-летний однополчанин принцев Гарри и…
"Долго думала, как выживать": Алла Рид начала давать приватные…
Представители крупных лабораторий РФ озвучили суммы тестов на антитела к…
Оксана Акиньшина назвала сильных женщин…
Тунгусский метеорит мог быть железным…
Просмотреть все новости