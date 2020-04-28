Анна Семенович впервые показала своего возлюбленного





Певица предпочитает скрывать свой семейный статус от посторонних глаз, хотя поклонники регулярно интересуются, свободно ли сердце кумира. Многие спрашивают, когда Анна Семенович планирует выходить замуж и ранее она заявляла, что пока не готова к такому шагу. Тем не менее на днях знаменитость рассказала, что у нее появился молодой бойфренд, младше ее на 7 лет. Во время передачи «Алёна, блин!» артистка сообщила: возлюбленный родился в Петербурге, он не женат и детей не имеет. Как отметила звезда эстрады, она лишь сейчас готова создать семью, выйти замуж и родить ребенка.Фанаты долго просили Семенович показать фото того, кто заинтересовал ее в романтическом плане. В результате исполнительница удовлетворила просьбу аудитории, разместив в блоге снимок с любимым мужчиной. Однако его лицо певица закрыла улыбающимся смайлом.Фолловеры выразили надежду, что этот роман закончится браком. Согласно предоставленной информации, возлюбленный артистки уже переехал к ней в российскую столицу.