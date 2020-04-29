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Ученые: Раковые мутации в матке у женщин накапливаются с юности

Британские ученые выяснили, что раковые мутации в матке у женщин накапливаются с юного возраста. Результаты нового исследования сотрудников Института Сенгера опубликованы в издании Nature.
Ученые: Раковые мутации в матке у женщин накапливаются с юности

Ученым известно, что к мутациям в тканях приводят разные факторы, в том числе курение и плохая экология. Чтобы оценить накопление исследователи решили сравнить ДНК в образцах, взятых у людей разного возраста. В рамках эксперимента ученые проанализировали около 300 экземпляров маточных желёз у женщин в возрасте от 19 до 81 года. Их сравнили с другими тканями подопытных, а в результате в 90% случаев были найдены драйверные мутации.

Они позволяют раковым клеткам быстро делиться. В эндометрии матки чаще встречались мутации, чем в других тканях. Наличие большего числа таких патологий в ДНК повышало вероятность развития болезни. Ученые пришли к выводу, что они могут начинаться уже в ранней юности, а со временем их число возрастает, что увеличивает вероятность образования опухоли. Эксперты пришли к выводу, что данное исследование недостаточно точное, поскольку в рамках эксперимента не проводилась сортировка участниц эксперимента по наличию болезней или по числу беременностей.

Ученые намерены провести другие исследования, а также проверить предположения о наличии мутаций в раннем возрасте.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:00

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