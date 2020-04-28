Австралийский медик Рейчел Нил рассказала, что витамин D защищает организм от коронавируса





Свои выводы Рейчел Нил сделала на основе результатов исследования, проведенного в прошлом году. На протяжении определенного периода времени ученые наблюдали за образом жизни 78 тысяч респондентов, а также изучали их анализы. В результате удалось установить, что дефицит витамина D сопровождается увеличением количества респираторных заболеваний. Все объясняется банальным ослаблением иммунитета, поэтому важно пополнять запасы витамина, чтобы защитить себя от коронавируса.Медик отметила, всего 10 минут в день на Солнце полностью обеспечат суточную норму полезного микроэлемента. Также полезны продукты из рыбы, а в крайнем случае можно принимать добавки. Все же перед покупкой препаратов следует проконсультироваться со специалистом. Не стоит забывать, что самоуправство может привести к плачевным последствиям.