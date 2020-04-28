Салют и полет военной авиации: Военные рассказали о торжествах на 9 мая в России





Жители определенных городов в России смогут увидеть так называемый авиационной парад. В Санкт-Петербурге, Орле, Курске, Белгороде, Вологде, Нижнем Новгороде, Смоленске, Острове и Калининграде можно будет понаблюдать за воздушным шоу с истребителями, бомбардировщиками, перехватчиками и другими боевыми самолетами ВВС РФ.В пяти российских городах местных жителей ожидают салюты в честь праздника. Командующий войсками округа Александр Журавлев проинформировал, что проведение полноценного парада в нынешней эпидемиологической ситуации не представляется возможным. Салют начнется в 20:00 и будет длиться примерно 10 минут.Владимир Путин заявил, что празднование 9 мая в регионах и столице проведут, но с опозданием. Сейчас из-за распространения коронавируса риски слишком велики. Глава страны отметил, что подготовка к торжеству восстановится сразу по завершению эпидемии.