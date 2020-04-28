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В Санкт-Петербурге возвели стену памяти умершим от COVID-19 медикам

В центральной части Санкт-Петербурга появился импровизированный мемориал, посвященный умершим от COVID-19 медикам. Волонтеры возвели стену памяти, к которой теперь носят цветы.

На улице Малой Садовой петербуржцы могут наблюдать необычную картину: на одном из строительных заборов появилось несколько портретов. На них изображены врачи, которые погибли, пытаясь спасти больных коронавирусной инфекцией. Сам стихийный мемориал расположился напротив здания комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Таблички содержат 9 имен медработников, двое из которых были сотрудниками Александровского госпиталя - анестезиолог Сергей Белошицкий и Алексей Филиппов, завотделением нейрохирургии.

Рядом также находятся имена врача местной станции неотложной помощи, а также четверых медсестер из поликлиник Северной столицы. Хотя в Смольном подтвердили причину их смерти, комиссия по расследованию летальных исходов от гриппа и ОРВИ еще не рассмотрела эти случаи в официальном порядке. Стоит отметить, что одной из покойных является 50-летняя медсестра из Гатчины Наталья Хечумова - она стала первой жертвой COVID-19 в Ленинградской области.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:00

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