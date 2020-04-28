АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

«Ругаю дочерей только я»: Ольга Ушакова раскритиковала рукоприкладство

В связи с обсуждаемой темой рукоприкладства Ольга Ушакова решила высказать свое мнение, разместив соответствующую публикацию в Instagram. По словам телеведущей, она выступает против насилия в семье.
«Ругаю дочерей только я»: Ольга Ушакова раскритиковала рукоприкладство

Таким образом звезда передачи «Доброе утро!» ответила на недавнее высказывание Регины Тодоренко о тех, кто пострадал от абьюзеров. Как отметила Ольга Ушакова, она не терпит агрессии со стороны супруга в своем доме и во время воспитания 4-х дочерей ругать их может только мать. «Папа носит на руках и целует ушибленные коленки», - заявила знаменитость. Кроме этого, она осудила родителей, позволяющих себе унижать детей и кричать на них в общественных местах. Журналистка рассказала, что при наблюдении подобных ситуаций у нее «глаза наливаются кровью». По мнению ведущей, психологические проблемы взрослых людей начинаются с детства.

Как считает Ушакова, рукоприкладство нельзя оправдывать, ведь никто не имеет права издеваться над другим человеком. Многодетная мать посоветовала жестоким родителям «биться головой о стену», если они не могут придумать ничего умнее физического насилия над ребенком.

В комментариях подписчики поддержали кумира и написали ей много комплиментов. Фолловеры называли журналистку отличной матерью и женщиной.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Всем привет от нас!»: Максим Галкин поделился трогательным снимком с детьми на…
Эксперты прогнозируют увеличение в России числа автоподстав из-за…
Юлия Проскурякова победила в поэтическом конкурсе в…
Легендарные мотоциклы «Ява» возвращаются в…
Звезда “Уральских пельменей” Илана Юрьева подарила дочери микройорка в честь…
«46-метровый хищник»: Ученые нашли самое длинное животное на Земле у побережья…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель встала на тропу войны с Меньщиковым после поста о ее личной…
Последний избранник Началовой Вячеслав Кудря исчез с поля зрения…
Врач Дмитрий Пташников поделился, что испытывал во время инфицирования…
Российский певец-трансгендер Оскар заболел коронавирусом в…
Вышла новая версия…
Юлия Снигирь: «Актрисам необязательно теперь быть…
ФСБ рассекретила архивные документы периода освобождения Крыма в 1944…
«Я вас работы лишила?»: Ксения Бородина устроила публичную истерику из-за…
Дмитрий Песков прокомментировал информацию о генерале ФСБ в деле Boeing…
Австралийский медик Рейчел Нил рассказала, что витамин D защищает организм от…
Анна Семенович впервые показала своего …
Салют и полет военной авиации: Военные рассказали о торжествах на 9 мая в…
«Ругаю дочерей только я»: Ольга Ушакова раскритиковала…
«Дом-2»: Беременную Ирину Пингвинову срочно доставили в больницу с Острова…
«Завлекла в секту кришнаитов»: Брат Кузьмина обвинил его жену Екатерину Трофимову в семейных…
В Санкт-Петербурге возвели стену памяти умершим от COVID-19…
Якубович стал художественным руководителем музыкального марафона в честь Дня…
От коронавируса умер 36-летний однополчанин принцев Гарри и…
"Долго думала, как выживать": Алла Рид начала давать приватные…
Представители крупных лабораторий РФ озвучили суммы тестов на антитела к…
Оксана Акиньшина назвала сильных женщин…
Тунгусский метеорит мог быть железным…
Просмотреть все новости