«Ругаю дочерей только я»: Ольга Ушакова раскритиковала рукоприкладство
В связи с обсуждаемой темой рукоприкладства Ольга Ушакова решила высказать свое мнение, разместив соответствующую публикацию в Instagram. По словам телеведущей, она выступает против насилия в семье.
Таким образом звезда передачи «Доброе утро!» ответила на недавнее высказывание Регины Тодоренко о тех, кто пострадал от абьюзеров. Как отметила Ольга Ушакова, она не терпит агрессии со стороны супруга в своем доме и во время воспитания 4-х дочерей ругать их может только мать. «Папа носит на руках и целует ушибленные коленки», - заявила знаменитость. Кроме этого, она осудила родителей, позволяющих себе унижать детей и кричать на них в общественных местах. Журналистка рассказала, что при наблюдении подобных ситуаций у нее «глаза наливаются кровью». По мнению ведущей, психологические проблемы взрослых людей начинаются с детства.
Как считает Ушакова, рукоприкладство нельзя оправдывать, ведь никто не имеет права издеваться над другим человеком. Многодетная мать посоветовала жестоким родителям «биться головой о стену», если они не могут придумать ничего умнее физического насилия над ребенком.
В комментариях подписчики поддержали кумира и написали ей много комплиментов. Фолловеры называли журналистку отличной матерью и женщиной.
Таким образом звезда передачи «Доброе утро!» ответила на недавнее высказывание Регины Тодоренко о тех, кто пострадал от абьюзеров. Как отметила Ольга Ушакова, она не терпит агрессии со стороны супруга в своем доме и во время воспитания 4-х дочерей ругать их может только мать. «Папа носит на руках и целует ушибленные коленки», - заявила знаменитость. Кроме этого, она осудила родителей, позволяющих себе унижать детей и кричать на них в общественных местах. Журналистка рассказала, что при наблюдении подобных ситуаций у нее «глаза наливаются кровью». По мнению ведущей, психологические проблемы взрослых людей начинаются с детства.
Как считает Ушакова, рукоприкладство нельзя оправдывать, ведь никто не имеет права издеваться над другим человеком. Многодетная мать посоветовала жестоким родителям «биться головой о стену», если они не могут придумать ничего умнее физического насилия над ребенком.
В комментариях подписчики поддержали кумира и написали ей много комплиментов. Фолловеры называли журналистку отличной матерью и женщиной.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:05