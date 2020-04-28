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Якубович стал художественным руководителем музыкального марафона в честь Дня Победы

В честь Дня Победы будет проведен музыкальный марафон, в котором может принять участие каждый желающий. Художественным руководителем проекта стал Леонид Якубович, который запустит трансляцию 8 мая.
Якубович стал художественным руководителем музыкального марафона в честь Дня Победы

Из-за пандемии коронавируса празднование Дня Победы в этом году пройдет в оригинальной форме. Хоть парад и перенесли, волонтёры и публичные люди организуют различные мероприятия онлайн, поэтому дух праздника будет в каждом доме. В рамках празднования запущен музыкальный проект, в котором могут принять участие все желающие. Для этого достаточно спеть легендарную песню «День Победы» и отправить видеозапись на портал «музыкапобеды.рф». Леонид Якубович, который является художественным руководителем мероприятия, после завершения выпуска «Поле Чудес» 8 мая запустит онлайн-трансляцию на платформе YouTube. В течение суток пользователи смогут смотреть на участников конкурса и оценить их таланты.

Стоит отметить, что организаторы не ставят никаких ограничений относительно жанра и фоновой музыки. Лучшие 75 кандидатов примут участие в концертах по всей России после завершения пандемии коронавируса.

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ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:54

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