Якубович стал художественным руководителем музыкального марафона в честь Дня Победы





Из-за пандемии коронавируса празднование Дня Победы в этом году пройдет в оригинальной форме. Хоть парад и перенесли, волонтёры и публичные люди организуют различные мероприятия онлайн, поэтому дух праздника будет в каждом доме. В рамках празднования запущен музыкальный проект, в котором могут принять участие все желающие. Для этого достаточно спеть легендарную песню «День Победы» и отправить видеозапись на портал «музыкапобеды.рф». Леонид Якубович, который является художественным руководителем мероприятия, после завершения выпуска «Поле Чудес» 8 мая запустит онлайн-трансляцию на платформе YouTube. В течение суток пользователи смогут смотреть на участников конкурса и оценить их таланты.Стоит отметить, что организаторы не ставят никаких ограничений относительно жанра и фоновой музыки. Лучшие 75 кандидатов примут участие в концертах по всей России после завершения пандемии коронавируса.