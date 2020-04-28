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"Долго думала, как выживать": Алла Рид начала давать приватные онлайн-концерты

Алла Рид, получившая популярность после шоу «Голос-4», рассказала, что начала давать приватные онлайн-концерты. По ее словам, из-за коронавируса пришлось отменить большое турне по Канаде.

«У меня сорвалось шесть концертов, из-за чего вся команда сильно расстроилась. Сейчас многим нечего делать на самоизоляции. Я долго думала, как выживать в таких условиях, и пришла к выводу, что концерты можно давать и онлайн. Я общаюсь со зрителями и делаю все так же эмоционально, как бы это было на сцене. Также могу записать поздравление для человека лично», - рассказала Рид.


По словам певицы, подобные услуги во время самоизоляции пользуются огромным спросом. Ей уже удалось отработать несколько заказов, а сейчас она готовится к еще минимум двум онлайн-концертам. Называть стоимость услуг Рид не стала, но отметила, что берет за выступление относительно мало.

Давать онлайн-концерты ранее начала и Любовь Успенская. Стоимость личного поздравления от «Королевы шансона» обойдется заказчику примерно в 300 тысяч рублей.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:41

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