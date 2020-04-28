"Долго думала, как выживать": Алла Рид начала давать приватные онлайн-концерты

«У меня сорвалось шесть концертов, из-за чего вся команда сильно расстроилась. Сейчас многим нечего делать на самоизоляции. Я долго думала, как выживать в таких условиях, и пришла к выводу, что концерты можно давать и онлайн. Я общаюсь со зрителями и делаю все так же эмоционально, как бы это было на сцене. Также могу записать поздравление для человека лично», - рассказала Рид.





По словам певицы, подобные услуги во время самоизоляции пользуются огромным спросом. Ей уже удалось отработать несколько заказов, а сейчас она готовится к еще минимум двум онлайн-концертам. Называть стоимость услуг Рид не стала, но отметила, что берет за выступление относительно мало.Давать онлайн-концерты ранее начала и Любовь Успенская. Стоимость личного поздравления от «Королевы шансона» обойдется заказчику примерно в 300 тысяч рублей.