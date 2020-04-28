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Оксана Акиньшина назвала сильных женщин "противоестественными"

На фоне скандала с Региной Тодоренко отечественная актриса Оксана Акиньшина высказалась о феминизме. Она считает сильных женщин противоестественными.

В интервью изданию “КиноРепортер” Оксана Акиньшина призналась в том, что считает: феминистические взгляды формируют обида на мужчин в прошлом, личные неудачи и внутренние страхи. Она назвала феминисток “противоестественно неженственными” и глупыми, а также выразила уверенность, что своими действиями они лишь хотят привлечь к себе внимание.

Поклонники также вспомнили слова Оксаны Акиньшиной, обращенные к феминисткам, в ее микроблоге. В своем поздравлении с 8 марта актриса назвала движение в поддержку прав женщин “дурным”. Звезда отечественного кино посоветовала поклонницам любить своих избранников настолько сильно, как хочется, а также не бояться чувствовать себя рядом с ними слабыми. Актриса считает, что работа, уверенность в себе и внутренняя сила не заменят наличие мужчины рядом.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:30

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