АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

Минздрав предупреждает, что COVID-19 может поражать мозг и ЦНС

На официальном портале Минздрава РФ появилось обращение, которое подтверждает опасность коронавируса для нервной системы. Сотрудники ведомства предупреждают, что COVID-19 может поражать мозг и ЦНС.

Одним из наиболее очевидных признаков коронавирусной инфекции, помимо высокой летальности для людей с хроническими недугами, считается потеря обоняния. Невозможность восприятия пахучих веществ ученые связывают с поражением центральной нервной системы на ранних стадиях. Руководство Министерства здравоохранения России информирует, что SARS-CoV-2 чаще всего попадает в организм через эпителий верхних дыхательных путей и ЖКТ.

Днями ранее глава ведомства Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия COVID-19 должна пойти на спад ближе к лету. "Дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках", - добавил министр. Согласно данным портала "Стопкоронавирус.рф", на территории России на данный момент насчитывается более 93,5 случаев заражения коронавирусом, 867 летальных исходов и 8,4 тысяч выздоровевших сограждан.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представители крупных лабораторий РФ озвучили суммы тестов на антитела к…
Оксана Акиньшина назвала сильных женщин…
Тунгусский метеорит мог быть железным…
«Поцелуй дракона»: Полуобнаженный Стас Пьеха удивил поклонников сменой…
Минздрав предупреждает, что COVID-19 может поражать мозг и…
 Писатель Константин Крылов несколько недель назад перенес…
Меган Маркл раскрыла подробности жизни во дворце и высказалась о Кейт…
Компания Samsung занимается разработкой следующего складного…
Владимир Познер полностью поддерживает меры по борьбе с коронавирусом в…
Дочь Синди Кроуфорд спела вместе с отцом под гитару в честь его дня…
Обновление Windows 10 привело к поломке Google…
Муж Меган Фокс Брайан Остин Грин перестал носить обручальное…
В Сети появились первые рендеры смарт-часов Realme…
«Корни красить нужно»: Пресняков сделал Подольской новую прическу на…
«Симулятор снежного бездорожья»: Состоялся релиз видеоигры…
В Сочи идет подготовка к открытию курортного…
«Какой-то тупик»: Иосиф Пригожин ответил на критику шоу…
Фил Спенсер уточнил возможности «DLI» в Xbox Series…
Звезды кино и шоу-бизнеса назвали свои любимые…
В ГИБДД рассказали, как путешествовать по России во время режима…
«Ратибор»: Брутальный вседорожник на базе УАЗ…
На базе “Газпрома” в Якутии сотрудники устроили бунт из-за коронавируса и плохого…
Эксперты рассказали о различии спасательной техники в разных…
«Очень сильно болит живот»: Беременная Саша Черно пожаловалась на плохое…
Доктор Комаровский назвал главного «убийцу»…
Составлен рейтинг из 5 наиболее экономичных автомобилей 2020…
В Канаде пенсионерка узнала о своей смерти из утренней…
Анна Хилькевич напугала дочь Арианну трендовым…
Просмотреть все новости