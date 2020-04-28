Минздрав предупреждает, что COVID-19 может поражать мозг и ЦНС
На официальном портале Минздрава РФ появилось обращение, которое подтверждает опасность коронавируса для нервной системы. Сотрудники ведомства предупреждают, что COVID-19 может поражать мозг и ЦНС.
Одним из наиболее очевидных признаков коронавирусной инфекции, помимо высокой летальности для людей с хроническими недугами, считается потеря обоняния. Невозможность восприятия пахучих веществ ученые связывают с поражением центральной нервной системы на ранних стадиях. Руководство Министерства здравоохранения России информирует, что SARS-CoV-2 чаще всего попадает в организм через эпителий верхних дыхательных путей и ЖКТ.
Днями ранее глава ведомства Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия COVID-19 должна пойти на спад ближе к лету. "Дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках", - добавил министр. Согласно данным портала "Стопкоронавирус.рф", на территории России на данный момент насчитывается более 93,5 случаев заражения коронавирусом, 867 летальных исходов и 8,4 тысяч выздоровевших сограждан.
Одним из наиболее очевидных признаков коронавирусной инфекции, помимо высокой летальности для людей с хроническими недугами, считается потеря обоняния. Невозможность восприятия пахучих веществ ученые связывают с поражением центральной нервной системы на ранних стадиях. Руководство Министерства здравоохранения России информирует, что SARS-CoV-2 чаще всего попадает в организм через эпителий верхних дыхательных путей и ЖКТ.
Днями ранее глава ведомства Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия COVID-19 должна пойти на спад ближе к лету. "Дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках", - добавил министр. Согласно данным портала "Стопкоронавирус.рф", на территории России на данный момент насчитывается более 93,5 случаев заражения коронавирусом, 867 летальных исходов и 8,4 тысяч выздоровевших сограждан.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:17