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Тунгусский метеорит мог быть железным болидом

Российские ученые смоделировали несколько вариантов тунгусского метеорита. В результате им удалось установить, что вероятнее всего небесное тело представляло собой железный болид, который прошел по касательной траектории.
Тунгусский метеорит мог быть железным болидом

Болид – очень яркий метеор, имеющий заметные угловые размеры. Тайна тунгусского метеорита до сих пор не дает покоя ученым. Разрушения, которые были после падения небесного тела, не имеют аналогов, что создает много вопросов о происхождении катаклизма. Российские ученые собрали все данные о происшествии и смоделировали несколько вариантов развития событий, которые могут подпадать под описание крушения. В результате экспертам удалось установить, что метеорит не мог состоять изо льда или камня, поскольку в таком случае разрушения были бы другие. Однако падение железного болида на Землю оставило бы огромный кратер, что также не наблюдается на месте катастрофы, поэтому остаётся только один возможный исход.

Ученые считают, что металлический болид диаметром от 100 до 200 метров и весом до трех миллионов тонн прошел по касательной орбите на расстоянии 10-15 километров от поверхности планеты. В результате входа тела в плотные слои атмосферы выделилось большое количество энергии, которая создала ударную волну и большое количество света. В итоге метеорит покинул атмосферу и устремился по своей траектории дальше. Только так можно объяснить отсутствие кратера, большое количество поваленных деревьев и пожары на территории площадью 160 квадратных километров.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:25

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