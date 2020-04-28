АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

 Писатель Константин Крылов несколько недель назад перенес инсульт

У российского писателя Константина Крылова, известного своими националистическими взглядами, случился инсульт. Информацию о состоянии его здоровья подтвердила супруга Надежда Салимова в Facebook.
 Писатель Константин Крылов несколько недель назад перенес инсульт

«Инсульт случился еще несколько недель назад, после чего мужа пришлось госпитализировать. Сейчас Крылов находится в Боткинской больнице. Медики сообщили нам, что он в удовлетворительном состоянии. Посетить его палату не удается из-за карантина. Информация о том, что госпитализация была из-за подозрения на коронавирус, не соответствует действительности», - рассказала Салимова.

Супруга Крылова также спросила у подписчиков совета, чем можно занять мужа на время нахождения в больнице. На странице Салимовой появился номер ее карты, по которому все желающие могут отправить материальную помощь писателю.

Крылов является одним из основных идеологов современного национализма в России. Ранее он был руководителем многих тематических газет, среди которых «Русский Марш» и «Спецназ России». Крылов издал множество аналитических книг и сборников публицистики. Самой известной из них является «Прогнать чертей».

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представители крупных лабораторий РФ озвучили суммы тестов на антитела к…
Оксана Акиньшина назвала сильных женщин…
Тунгусский метеорит мог быть железным…
«Поцелуй дракона»: Полуобнаженный Стас Пьеха удивил поклонников сменой…
Минздрав предупреждает, что COVID-19 может поражать мозг и…
 Писатель Константин Крылов несколько недель назад перенес…
Меган Маркл раскрыла подробности жизни во дворце и высказалась о Кейт…
Компания Samsung занимается разработкой следующего складного…
Владимир Познер полностью поддерживает меры по борьбе с коронавирусом в…
Дочь Синди Кроуфорд спела вместе с отцом под гитару в честь его дня…
Обновление Windows 10 привело к поломке Google…
Муж Меган Фокс Брайан Остин Грин перестал носить обручальное…
В Сети появились первые рендеры смарт-часов Realme…
«Корни красить нужно»: Пресняков сделал Подольской новую прическу на…
«Симулятор снежного бездорожья»: Состоялся релиз видеоигры…
В Сочи идет подготовка к открытию курортного…
«Какой-то тупик»: Иосиф Пригожин ответил на критику шоу…
Фил Спенсер уточнил возможности «DLI» в Xbox Series…
Звезды кино и шоу-бизнеса назвали свои любимые…
В ГИБДД рассказали, как путешествовать по России во время режима…
«Ратибор»: Брутальный вседорожник на базе УАЗ…
На базе “Газпрома” в Якутии сотрудники устроили бунт из-за коронавируса и плохого…
Эксперты рассказали о различии спасательной техники в разных…
«Очень сильно болит живот»: Беременная Саша Черно пожаловалась на плохое…
Доктор Комаровский назвал главного «убийцу»…
Составлен рейтинг из 5 наиболее экономичных автомобилей 2020…
В Канаде пенсионерка узнала о своей смерти из утренней…
Анна Хилькевич напугала дочь Арианну трендовым…
Просмотреть все новости