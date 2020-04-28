 Писатель Константин Крылов несколько недель назад перенес инсульт

«Инсульт случился еще несколько недель назад, после чего мужа пришлось госпитализировать. Сейчас Крылов находится в Боткинской больнице. Медики сообщили нам, что он в удовлетворительном состоянии. Посетить его палату не удается из-за карантина. Информация о том, что госпитализация была из-за подозрения на коронавирус, не соответствует действительности», - рассказала Салимова.





Супруга Крылова также спросила у подписчиков совета, чем можно занять мужа на время нахождения в больнице. На странице Салимовой появился номер ее карты, по которому все желающие могут отправить материальную помощь писателю.Крылов является одним из основных идеологов современного национализма в России. Ранее он был руководителем многих тематических газет, среди которых «Русский Марш» и «Спецназ России». Крылов издал множество аналитических книг и сборников публицистики. Самой известной из них является «Прогнать чертей».