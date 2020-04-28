«Поцелуй дракона»: Полуобнаженный Стас Пьеха удивил поклонников сменой имиджа

Артист на время социального дистанцирования уехал из Москвы в сельскую местность, где наслаждается прогулками по окрестностям. Кроме этого Стас Пьеха совершенствует свое тело и боевой дух. Пока нет нужды в стилистах и визажистах, выпускник «Фабрики звезд» отрастил бороду, которую продемонстрировал в провокационном ролике. В нем исполнитель позировал с голым торсом в темных трусах-боксерках. Эффектный образ знаменитости дополнила черна повязка на голове, за счет которой он стал похож на Чака Норриса – звезду боевиков 90-х. В сюжете фанатов удивила отросшая борода кумира и его имидж в целом.На запечатленных кадрах Стас Пьеха выполнял упражнения с гантелей, после чего показал аудитории ряд приемов карате. Затем певец перечислил названия картин, подходящих под его пост. Речь идет об «Извержении», «Поцелуе дракона» и других фильмах. Подписчики оценили брутальный вид представителя эстрады и прекрасную физическую подготовку. Некоторые даже не узнали кумира.