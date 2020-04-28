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Представители крупных лабораторий РФ озвучили суммы тестов на антитела к COVID-19

Представители крупных лабораторий РФ озвучили суммы тестов на антитела к коронавирусу. Фирмы «Инвитро», «Хеликс», «Гемотест», KDL и LabQuest займутся изучением образцов крови ближе к маю.

По словам эпидемиологов, определенные люди обладают достаточным количеством антител, которые имеют иммунитет к коронавирусу. Выступив в качестве доноров плазмы - они смогут помочь в борьбе «тяжелых» пациентов против недуга. Поэтому российские лаборатории будут проводить два типа тестов: качественный, который определяет наличие антител к COVID-19, и количественный, который демонстрирует их концентрацию. Стоимость одного теста составит от 2 до 4 тысяч рублей.

Основные тестирования состоятся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Одна лишь лаборатория «Хеликс» планирует готовить более 30 тысяч тестов за день или по 900 тысяч в месяц. Как сообщает исполнительный директор фирмы Дмитрий Денисов, выявление граждан с естественной защитой позволит быстрее отменить карантинные меры и обеспечить соотечественников работой. Образец крови может сдать любой желающий с оговоркой, что у него нет признаков ОРВИ - горячки, насморка и воспаления носоглотки.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:36

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