Представители крупных лабораторий РФ озвучили суммы тестов на антитела к COVID-19
Представители крупных лабораторий РФ озвучили суммы тестов на антитела к коронавирусу. Фирмы «Инвитро», «Хеликс», «Гемотест», KDL и LabQuest займутся изучением образцов крови ближе к маю.
По словам эпидемиологов, определенные люди обладают достаточным количеством антител, которые имеют иммунитет к коронавирусу. Выступив в качестве доноров плазмы - они смогут помочь в борьбе «тяжелых» пациентов против недуга. Поэтому российские лаборатории будут проводить два типа тестов: качественный, который определяет наличие антител к COVID-19, и количественный, который демонстрирует их концентрацию. Стоимость одного теста составит от 2 до 4 тысяч рублей.
Основные тестирования состоятся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Одна лишь лаборатория «Хеликс» планирует готовить более 30 тысяч тестов за день или по 900 тысяч в месяц. Как сообщает исполнительный директор фирмы Дмитрий Денисов, выявление граждан с естественной защитой позволит быстрее отменить карантинные меры и обеспечить соотечественников работой. Образец крови может сдать любой желающий с оговоркой, что у него нет признаков ОРВИ - горячки, насморка и воспаления носоглотки.
По словам эпидемиологов, определенные люди обладают достаточным количеством антител, которые имеют иммунитет к коронавирусу. Выступив в качестве доноров плазмы - они смогут помочь в борьбе «тяжелых» пациентов против недуга. Поэтому российские лаборатории будут проводить два типа тестов: качественный, который определяет наличие антител к COVID-19, и количественный, который демонстрирует их концентрацию. Стоимость одного теста составит от 2 до 4 тысяч рублей.
Основные тестирования состоятся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Одна лишь лаборатория «Хеликс» планирует готовить более 30 тысяч тестов за день или по 900 тысяч в месяц. Как сообщает исполнительный директор фирмы Дмитрий Денисов, выявление граждан с естественной защитой позволит быстрее отменить карантинные меры и обеспечить соотечественников работой. Образец крови может сдать любой желающий с оговоркой, что у него нет признаков ОРВИ - горячки, насморка и воспаления носоглотки.