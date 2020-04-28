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Меган Маркл раскрыла подробности жизни во дворце и высказалась о Кейт Миддлтон

Меган Маркл рассказала о жизни во дворце и сравнила себя с Кейт Миддлтон. Супруга принца Гарри считает, что герцогиню Кембриджскую никто не смеет критиковать.

Бывшая американская актриса заявила, что в британской королевской семье существуют двойные стандарты. В частности, весь дворец “снисходительно” смотрел на ее травлю в СМИ, когда Кейт Миддлтон никогда не давали на растерзание журналистам и постоянно ей благоволили. Близкий друг Меган Маркл отметил, что во дворце никто бы не смирился с критикой, направленной на герцогиню Кембриджскую, а если бы это произошло, то систему сотрудничества с прессой быстро пересмотрели. Недавно герцоги Сассекские полностью прекратили сотрудничество с четырьмя крупными таблоидами Великобритании, что удивило представителей дворца. Однако на это Меган Маркл отметила, что ее супруг хочет внести коррективы в работу с прессой, чтобы выступить в защиту своей семьи.

Источники передают слова принца Гарри о том, что папарацци преследуют его с малых лет, но он попытается изменить жизнь ради будущего поколения. При этом член королевской семьи был недоволен критикой его супруги во время беременности, а Елизавета II и принц Чарльз ничего не предприняли, чтобы остановить этот поток в СМИ.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:09

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