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Компания Samsung занимается разработкой следующего складного смартфона

Galaxy Fold с гибким дисплеем в момент своего выхода считался одним из наиболее инновационных решений на рынке. Теперь источники сообщают, что Samsung занимается разработкой следующего складного смартфона.

Аналитик Росс Янг из агентства Display Supply Chain Consultants говорит, что поклонники компании Samsung в конце лета смогут приобрести Galaxy Fold 2. Обновленная линейка получит не только улучшенную тройную камеру с модулями на 64, 12 и 16 мегапикселей, но и двойную оптическую стабилизацию. По предварительной информации, разработчики намереваются увеличить размеры дисплея, а также оснастить девайс поддержкой сетей 5G и стилуса S-Pen.

Наращивание объемов производства Galaxy Fold 2 будет стоить примерно на 100 долларов дешевле, чем дебютная модель. Это значит, что цена второго поколения складных смартфонов лежит в пределах 1880-1895 долларов США. Официальная презентация гаджета намечена на август, когда также должны представить флагманский Galaxy Note 20. Росс Янг добавил, что на данный момент невозможно оценить влияние пандемии коронавируса на производство техники Samsung.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:07

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