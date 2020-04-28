Обновление Windows 10 привело к поломке Google Chrome





Проблему обнаружил эксперт компании Project Zero Джеймс Форшоу. Как позже удалось выяснить, к поломке привел человеческий фактор. Во время создания пакета обновлений кто-то удалил часть кода, который отвечает за безопасность. В результате операционная система лишилась всего блока защиты, что повлияло на работу Google Chrome. Эксперт утверждает, что поломка весьма серьезна, поскольку брешь позволяет злоумышленникам не только получить доступ к данным браузера, но и всего компьютера.Джеймс Форшоу уже сообщил в Microsoft об ошибке и попросил исправить её как можно скорее. Стоит отметить, что обновление Windows 10 привело к поломке не только браузера Google Chrome, но и Edge, а также Mozilla Firefox. В Microsoft пока не комментируют данную ситуацию. Все же, учитывая репутацию корпорации, новое обновление с исправлением бага поступит уже в ближайшее время.