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«Корни красить нужно»: Пресняков сделал Подольской новую прическу на самоизоляции

Наталья Подольская рассказала поклонникам в Instagram о новой прическе, которую ей сделал Владимир Пресняков. Судя по всему, пара не скучает в период самоизоляции.
«Корни красить нужно»: Пресняков сделал Подольской новую прическу на самоизоляции

Так как в условиях социального дистанцирования салоны красоты остаются закрытыми, многие женщины, в том числе, знаменитости занимаются косметическими процедурами дома. Наталья Подольская разместила в блоге сюжет, на котором муж покрасил ей волосы. Большинство поклонников оценили парикмахерские способности Владимира Преснякова. В начале ролика певица показала фолловерам отросшие за время самоизоляции корни волос и сказала, что с последнего окрашивания прошло несколько недель. Процесс изменения прически руками любимого мужчины артистка назвала «саморазвитием». Также она высказала радость от того, что есть инструкция, которая значительно упрощает процедуру.

По мнению многих подписчиков, музыкант прекрасно справился со своей задачей, так как в конце видео его супруга продемонстрировала аудитории результаты работы «мастера». Как отметила Подольская, «цвет получился натуральным и лег ровно». Затем она поблагодарила исполнителя за помощь. Юзеры похвалили пару за находчивость.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:36

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