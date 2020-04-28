Дочь Синди Кроуфорд спела вместе с отцом под гитару в честь его дня рождения

«Мой папа сегодня стал для меня партнером по начинающей группе. Отдельное спасибо хотим сказать таймеру на духовке, которого пришлось взять барабанщиком. Рэнди – мой компаньон и лучший друг. Поздравляю тебя с днем рождения этой отличной песней», - написала Гербер под роликом.

В настоящее время Кроуфорд с семьей находится на самоизоляции в особняке, расположенном на Малибу. День рождения Рэнди Гербера также пройдет в кругу родственников. Кайя Гербер под видео отметила, что очень ценит взаимоотношения с отцом, ввиду чего дорожит каждой минутой, проведенной рядом с ним.Сиди Кроуфорд ранее пожертвовала более 30 тысяч долларов одному из американских благотворительных фондов, занимающихся поддержкой нуждающихся в период пандемии коронавируса. По словам модели, вся ее семья придерживается режима самоизоляции и приносит соболезнования родственникам пострадавших из-за эпидемии. США в настоящее время является лидером по заболеваемости и смертности от коронавируса.