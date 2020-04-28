В Сети появились первые рендеры смарт-часов Realme Watch
Пандемия COVID-19 нарушила график релизов Realme, что объясняет задержку презентации новых смарт-часов Realme Watch. Все же инсайдерам удалось обнародовать первые рендеры и характеристики будущего гаджета.
Днями ранее существование готовых экземпляров Realme Watch подтвердил руководитель индийского филиала, а теперь ресурс XDA Developers представил тизерные изображения смарт-часов. Пользователи смогли оценить дизайн продукта, который имеет квадратный 1,4-дюймовый экран с разрешением 320×320 Мп и адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0. Вопреки слухам, устройство не оснастят приемником спутниковой навигации.
Все же функционал Realme Watch включает в себя интегрированные сенсоры, измеряющие частоту пульса и уровень насыщения крови кислородом в круглосуточном режиме. По предварительной информации, корпус соответствует требованиям стандарта IP68 и имеет защитное покрытие от влаги либо пыли. "Умные" часы также будут продаваться в различных вариантах цветового исполнения. Стоимость девайса остается неизвестной, но официальный анонс должен состоятся в текущем квартале.
Днями ранее существование готовых экземпляров Realme Watch подтвердил руководитель индийского филиала, а теперь ресурс XDA Developers представил тизерные изображения смарт-часов. Пользователи смогли оценить дизайн продукта, который имеет квадратный 1,4-дюймовый экран с разрешением 320×320 Мп и адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0. Вопреки слухам, устройство не оснастят приемником спутниковой навигации.
Все же функционал Realme Watch включает в себя интегрированные сенсоры, измеряющие частоту пульса и уровень насыщения крови кислородом в круглосуточном режиме. По предварительной информации, корпус соответствует требованиям стандарта IP68 и имеет защитное покрытие от влаги либо пыли. "Умные" часы также будут продаваться в различных вариантах цветового исполнения. Стоимость девайса остается неизвестной, но официальный анонс должен состоятся в текущем квартале.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:41