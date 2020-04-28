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Муж Меган Фокс Брайан Остин Грин перестал носить обручальное кольцо

Поклонники считают, что у 33-летней Меган Фокс наступил кризис в отношениях с 46-летним мужем. Американский актер Брайан Остин Грин избавился от обручального кольца.
Муж Меган Фокс Брайан Остин Грин перестал носить обручальное кольцо

На недавней прогулке папарацци зафиксировали, что Брайан Остин Грин больше не носит обручальное кольцо. Фотографию удалось получить, когда он отправился за покупками в одиночестве. При этом актер живет в Малибу, а его супруга изолировалась на фоне коронавируса в Калабасасе. Поклонники пары считают, что сейчас звезды переживают разлад в семье. В связи с тем, что супруги решили жить отдельно, они сохраняют дружеские отношения и по очереди ухаживают за детьми. В браке у них родились три сына, старшему из которых семь лет.

Издание E!News передает слова инсайдеров, близких к семье, о том, что Брайан Остин Грин и Меган Фокс еще не потеряли надежду на возможное воссоединение и пока не планируют разводиться. Еще в 2008 году из-за конфликта пара разорвала помолвку, но в 2010 году они снова сошлись. В 2013 году звезды решились на развод, но третья беременность помогла паре помириться.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:48

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