Владимир Познер полностью поддерживает меры по борьбе с коронавирусом в России





Владимир Познер считает, что борьба с пандемией коронавируса требует определенных жертв. В России ввели режим самоизоляции, чтобы оградить людей от опасности. Журналист полностью поддерживает подобные меры, но при этом понимает, что условный «Андрей Иванов» - простой рабочий, который остался без заработка, может негативно высказаться относительно ограничений. Однако следует понимать: самоизоляция введена только для одной цели – предотвратить распространение заболевания. Все остальное должно отойти на второй план, поскольку сохранение жизни – основной приоритет государства.Напомним, согласно последней информации, в мире уже более трех миллионов больных коронавирусом. Все же последние исследования показывают, что во многих странах пик эпидемии прошел, поэтому в ближайшее время ожидается смягчение карантина. Статистика взята с интернет-портала «Рамблер. Новости».