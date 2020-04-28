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Владимир Познер полностью поддерживает меры по борьбе с коронавирусом в России

Владимир Познер высказался относительно мер по борьбе с коронавирусом в России. Журналист полностью поддерживает действия властей, поскольку это сделано для безопасности людей.
Владимир Познер полностью поддерживает меры по борьбе с коронавирусом в России

Владимир Познер считает, что борьба с пандемией коронавируса требует определенных жертв. В России ввели режим самоизоляции, чтобы оградить людей от опасности. Журналист полностью поддерживает подобные меры, но при этом понимает, что условный «Андрей Иванов» - простой рабочий, который остался без заработка, может негативно высказаться относительно ограничений. Однако следует понимать: самоизоляция введена только для одной цели – предотвратить распространение заболевания. Все остальное должно отойти на второй план, поскольку сохранение жизни – основной приоритет государства.

Напомним, согласно последней информации, в мире уже более трех миллионов больных коронавирусом. Все же последние исследования показывают, что во многих странах пик эпидемии прошел, поэтому в ближайшее время ожидается смягчение карантина. Статистика взята с интернет-портала «Рамблер. Новости».

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Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:03

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