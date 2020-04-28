«Симулятор снежного бездорожья»: Состоялся релиз видеоигры SnowRunner





Focus Home Interactive и разработчики из российско-американской студии Saber Interactive решили порадовать геймеров финальным трейлером SnowRunner. Симулятор успел заслужить множество лестных слов от критиков порталов OpenCritic и Metacritic, где средняя оценка составляет - 81 из 100. Геймеры могут приобрести видеоигру за 50 долларов США в одном из популярных онлайн-магазинов. Кроме прочего, создатели подтвердили возможность создания пользовательских модификаций для SnowRunner.Геймплей представляет собой небольшое отклонение от традиций «симуляторов дальнобойщика», поскольку теперь проект предлагает игрокам взять на себя роль водителя, который пытается заработать ради благополучия собственной семьи. Основным противником пользователей станут детальная симуляция грязи, воды и снега, бездорожье и ущелья. Задания будут включать в себя перевоз грузов, спасение автомобилей, ремонт газопроводов и расчистку дорог.