АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

«Симулятор снежного бездорожья»: Состоялся релиз видеоигры SnowRunner

В каталоге Epic Games Store, PS Store и MS Store состоялся релиз SnowRunner. «Симулятор снежного бездорожья» поддерживает PlayStation 4, Xbox One и PC.

Focus Home Interactive и разработчики из российско-американской студии Saber Interactive решили порадовать геймеров финальным трейлером SnowRunner. Симулятор успел заслужить множество лестных слов от критиков порталов OpenCritic и Metacritic, где средняя оценка составляет - 81 из 100. Геймеры могут приобрести видеоигру за 50 долларов США в одном из популярных онлайн-магазинов. Кроме прочего, создатели подтвердили возможность создания пользовательских модификаций для SnowRunner.

Геймплей представляет собой небольшое отклонение от традиций «симуляторов дальнобойщика», поскольку теперь проект предлагает игрокам взять на себя роль водителя, который пытается заработать ради благополучия собственной семьи. Основным противником пользователей станут детальная симуляция грязи, воды и снега, бездорожье и ущелья. Задания будут включать в себя перевоз грузов, спасение автомобилей, ремонт газопроводов и расчистку дорог.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представители крупных лабораторий РФ озвучили суммы тестов на антитела к…
Оксана Акиньшина назвала сильных женщин…
Тунгусский метеорит мог быть железным…
«Поцелуй дракона»: Полуобнаженный Стас Пьеха удивил поклонников сменой…
Минздрав предупреждает, что COVID-19 может поражать мозг и…
 Писатель Константин Крылов несколько недель назад перенес…
Меган Маркл раскрыла подробности жизни во дворце и высказалась о Кейт…
Компания Samsung занимается разработкой следующего складного…
Владимир Познер полностью поддерживает меры по борьбе с коронавирусом в…
Дочь Синди Кроуфорд спела вместе с отцом под гитару в честь его дня…
Обновление Windows 10 привело к поломке Google…
Муж Меган Фокс Брайан Остин Грин перестал носить обручальное…
В Сети появились первые рендеры смарт-часов Realme…
«Корни красить нужно»: Пресняков сделал Подольской новую прическу на…
«Симулятор снежного бездорожья»: Состоялся релиз видеоигры…
В Сочи идет подготовка к открытию курортного…
«Какой-то тупик»: Иосиф Пригожин ответил на критику шоу…
Фил Спенсер уточнил возможности «DLI» в Xbox Series…
Звезды кино и шоу-бизнеса назвали свои любимые…
В ГИБДД рассказали, как путешествовать по России во время режима…
«Ратибор»: Брутальный вседорожник на базе УАЗ…
На базе “Газпрома” в Якутии сотрудники устроили бунт из-за коронавируса и плохого…
Эксперты рассказали о различии спасательной техники в разных…
«Очень сильно болит живот»: Беременная Саша Черно пожаловалась на плохое…
Доктор Комаровский назвал главного «убийцу»…
Составлен рейтинг из 5 наиболее экономичных автомобилей 2020…
В Канаде пенсионерка узнала о своей смерти из утренней…
Анна Хилькевич напугала дочь Арианну трендовым…
Просмотреть все новости