«Какой-то тупик»: Иосиф Пригожин ответил на критику шоу «Маска»
Иосиф Пригожин поспешил прокомментировать волну критики в сторону шоу «Маска». По словам продюсера, во время съёмок финала соблюдались необходимые в режиме пандемии COVID-19 меры безопасности.
Как сказал супруг Валерии, в ходе записи проекта «Звезды сошлись», который посетили участники шоу, меры безопасности также не были нарушены. Иосиф Пригожин рассказал журналистам о существовании «телевизионных тонкостей». Также он отметил, что передача «Маска» теперь пользуется большой популярностью, в связи с чем неудивительно, что регулярно появляются недоброжелатели, которые «захотят покусать».
Высказываясь о слухах по поводу несоблюдения артистами карантинных мер, распространившихся в прессе, бизнесмен заявил, что начинается «выискивание червячков». Пригожин подчеркнул, что знаменитости сочувствуют и сопереживают проигрышам, однако в то же время радуются успехам и победам.
Как сказал супруг Валерии, в ходе записи проекта «Звезды сошлись», который посетили участники шоу, меры безопасности также не были нарушены. Иосиф Пригожин рассказал журналистам о существовании «телевизионных тонкостей». Также он отметил, что передача «Маска» теперь пользуется большой популярностью, в связи с чем неудивительно, что регулярно появляются недоброжелатели, которые «захотят покусать».
Высказываясь о слухах по поводу несоблюдения артистами карантинных мер, распространившихся в прессе, бизнесмен заявил, что начинается «выискивание червячков». Пригожин подчеркнул, что знаменитости сочувствуют и сопереживают проигрышам, однако в то же время радуются успехам и победам.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:18