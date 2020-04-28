«Какой-то тупик»: Иосиф Пригожин ответил на критику шоу «Маска»





Как сказал супруг Валерии, в ходе записи проекта «Звезды сошлись», который посетили участники шоу, меры безопасности также не были нарушены. Иосиф Пригожин рассказал журналистам о существовании «телевизионных тонкостей». Также он отметил, что передача «Маска» теперь пользуется большой популярностью, в связи с чем неудивительно, что регулярно появляются недоброжелатели, которые «захотят покусать».Высказываясь о слухах по поводу несоблюдения артистами карантинных мер, распространившихся в прессе, бизнесмен заявил, что начинается «выискивание червячков». Пригожин подчеркнул, что знаменитости сочувствуют и сопереживают проигрышам, однако в то же время радуются успехам и победам.