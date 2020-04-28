Фил Спенсер уточнил возможности «DLI» в Xbox Series X

«Если сравнивать современные игровые консоли с приставками начала 90-х, то можно найти массу разительных отличий. С годами компании развивались и постепенно переходили на трехмерные продукты. Когда совершенствование в данной отрасли достигло своего апогея, начался поиск новых технологий. Мы работаем над тем, чтобы котроллеры стали единым целым с пользователем и игровым объектом. Это позволит достигнуть максимального эффекта присутствия», - рассказал Спенсер.





Xbox Series X получит принципиально новый процессор. Пропускная способность памяти также будет увеличена, за счет чего игры начнут работать более стабильно. Спенсер отметил, что консоль изначально создавалась с целью внедрения ряда новых возможностей. Это касается снижения задержки между действием пользователя и реакцией игрового объекта.На основе определенных характеристик игры под Xbox Series X также будут разрабатываться с соответствующими системными требованиями. По словам Спенсера, многие компании уже оценили возможности консоли и сообщили о готовности представить полностью интерактивные продукты в ближайшее время.