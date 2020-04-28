АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

Фил Спенсер уточнил возможности «DLI» в Xbox Series X

Фил Спенсер, являющийся генеральным директором Xbox, рассказал о возможностях DLI Xbox Series X. По его словам, новое поколение консолей изменит игровую индустрию так, как будто на смену 2D пришло 3D.
Фил Спенсер уточнил возможности «DLI» в Xbox Series X

Xbox Series X получит принципиально новый процессор. Пропускная способность памяти также будет увеличена, за счет чего игры начнут работать более стабильно. Спенсер отметил, что консоль изначально создавалась с целью внедрения ряда новых возможностей. Это касается снижения задержки между действием пользователя и реакцией игрового объекта.
«Если сравнивать современные игровые консоли с приставками начала 90-х, то можно найти массу разительных отличий. С годами компании развивались и постепенно переходили на трехмерные продукты. Когда совершенствование в данной отрасли достигло своего апогея, начался поиск новых технологий. Мы работаем над тем, чтобы котроллеры стали единым целым с пользователем и игровым объектом. Это позволит достигнуть максимального эффекта присутствия», - рассказал Спенсер.

На основе определенных характеристик игры под Xbox Series X также будут разрабатываться с соответствующими системными требованиями. По словам Спенсера, многие компании уже оценили возможности консоли и сообщили о готовности представить полностью интерактивные продукты в ближайшее время.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представители крупных лабораторий РФ озвучили суммы тестов на антитела к…
Оксана Акиньшина назвала сильных женщин…
Тунгусский метеорит мог быть железным…
«Поцелуй дракона»: Полуобнаженный Стас Пьеха удивил поклонников сменой…
Минздрав предупреждает, что COVID-19 может поражать мозг и…
 Писатель Константин Крылов несколько недель назад перенес…
Меган Маркл раскрыла подробности жизни во дворце и высказалась о Кейт…
Компания Samsung занимается разработкой следующего складного…
Владимир Познер полностью поддерживает меры по борьбе с коронавирусом в…
Дочь Синди Кроуфорд спела вместе с отцом под гитару в честь его дня…
Обновление Windows 10 привело к поломке Google…
Муж Меган Фокс Брайан Остин Грин перестал носить обручальное…
В Сети появились первые рендеры смарт-часов Realme…
«Корни красить нужно»: Пресняков сделал Подольской новую прическу на…
«Симулятор снежного бездорожья»: Состоялся релиз видеоигры…
В Сочи идет подготовка к открытию курортного…
«Какой-то тупик»: Иосиф Пригожин ответил на критику шоу…
Фил Спенсер уточнил возможности «DLI» в Xbox Series…
Звезды кино и шоу-бизнеса назвали свои любимые…
В ГИБДД рассказали, как путешествовать по России во время режима…
«Ратибор»: Брутальный вседорожник на базе УАЗ…
На базе “Газпрома” в Якутии сотрудники устроили бунт из-за коронавируса и плохого…
Эксперты рассказали о различии спасательной техники в разных…
«Очень сильно болит живот»: Беременная Саша Черно пожаловалась на плохое…
Доктор Комаровский назвал главного «убийцу»…
Составлен рейтинг из 5 наиболее экономичных автомобилей 2020…
В Канаде пенсионерка узнала о своей смерти из утренней…
Анна Хилькевич напугала дочь Арианну трендовым…
Просмотреть все новости