В ГИБДД рассказали, как путешествовать по России во время режима самоизоляции

«В некоторых регионах действуют локальные ограничения. Водителю нужно подготовить необходимые документы для того, чтобы беспрепятственно проехать через тот или иной населенный пункт. Вся информация о закрытых городах есть в интернете. На многих ресурсах она обновляется в режиме реального времени», - рассказали в ГИБДД.





То же самое касается и поездок из одного региона в другой. С собой у водителя должны быть справка о трудоустройстве, паспорт, права и, по возможности, справка от лечащего врача. Наличие всех вышеперечисленных документов гарантирует, что человек сможет беспрепятственно проехать через любой населенный пункт по пути следования.Несмотря на отсутствие ограничений, в ГИБДД призывают россиян стараться выезжать за город, в котором они проживают, только в случае острой необходимости. Особенно это касается столичного региона, в котором из-за большого количества зараженных коронавирусом был введен пропускной режим.