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В ГИБДД рассказали, как путешествовать по России во время режима самоизоляции

В ГИБДД рассказали о путешествиях по России во время режима самоизоляции. Никаких ограничений в настоящее время для этого нет, но перед каждой поездкой рекомендуется проверять информацию о пункте назначения и транзитных городах.

«В некоторых регионах действуют локальные ограничения. Водителю нужно подготовить необходимые документы для того, чтобы беспрепятственно проехать через тот или иной населенный пункт. Вся информация о закрытых городах есть в интернете. На многих ресурсах она обновляется в режиме реального времени», - рассказали в ГИБДД.

То же самое касается и поездок из одного региона в другой. С собой у водителя должны быть справка о трудоустройстве, паспорт, права и, по возможности, справка от лечащего врача. Наличие всех вышеперечисленных документов гарантирует, что человек сможет беспрепятственно проехать через любой населенный пункт по пути следования.

Несмотря на отсутствие ограничений, в ГИБДД призывают россиян стараться выезжать за город, в котором они проживают, только в случае острой необходимости. Особенно это касается столичного региона, в котором из-за большого количества зараженных коронавирусом был введен пропускной режим.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:04

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