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«Ратибор»: Брутальный вседорожник на базе УАЗ «Патриот»

Саратовские предприятия наладили производство вседорожника «Ратибор». Брутальный автомобиль на базе УАЗ «Патриот» показал высокую проходимость во время полевых испытаний на заснеженной и заболоченной местности.

Выпуском «Ратибора» занялись эксперты из НПП «СОЛИТОН». Идея членов конструкторского бюро была простой и эффективной: позаимствовать кузов от «Патриота» и установить его на мосты от ГАЗ-66, более известного как «Шишига». В результате получился комфортный и сравнительно легкий автомобиль, который можно эксплуатировать в любых труднопроходимых локациях. Инженерам пришлось изрядно потрудится, чтобы транспортное средство сертифицировали, как легковое.

Авторы проекта построили собственную раму и разработали систему дисковых тормозов, которые позволили уменьшить вес «Ратибора» до 3,5 тонны. Серия теперь представлена 4 комплектациями, включающими в себя три бензиновых варианта и один - с «дизелем» от УАЗ Пикап. Все модели продаются исключительно с МКПП и кулачковыми дифференциалами. Стать обладателем базовой версии вседорожника можно за 3,1 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:00

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