«Ратибор»: Брутальный вседорожник на базе УАЗ «Патриот»





Выпуском «Ратибора» занялись эксперты из НПП «СОЛИТОН». Идея членов конструкторского бюро была простой и эффективной: позаимствовать кузов от «Патриота» и установить его на мосты от ГАЗ-66, более известного как «Шишига». В результате получился комфортный и сравнительно легкий автомобиль, который можно эксплуатировать в любых труднопроходимых локациях. Инженерам пришлось изрядно потрудится, чтобы транспортное средство сертифицировали, как легковое.Авторы проекта построили собственную раму и разработали систему дисковых тормозов, которые позволили уменьшить вес «Ратибора» до 3,5 тонны. Серия теперь представлена 4 комплектациями, включающими в себя три бензиновых варианта и один - с «дизелем» от УАЗ Пикап. Все модели продаются исключительно с МКПП и кулачковыми дифференциалами. Стать обладателем базовой версии вседорожника можно за 3,1 млн рублей.