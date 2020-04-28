На базе “Газпрома” в Якутии сотрудники устроили бунт из-за коронавируса и плохого питания
На базе “Газпрома” в Якутии сотрудниками был организован бунт, что произошло на фоне распространения коронавируса на объекте и плохого питания. На митинге активисты обвинили начальство в удержании граждан на месторождении и отсутствии мер профилактики.
Митинги начались на Чаяндинском месторождении. Сотрудники-вахтовики вызывали начальство на разговор гневными криками с использованием ругательств. Одна из претензий касалась некачественного питания, в частности, граждане утверждают, что их “кормят комбикормом”. Они возмущаются тем, что на предприятии не борются с распространением COVID-19, несмотря на обнаружение очага заболевания на месторождении.
Оперативный штаб Якутии подтверждает, что предварительное тестирование показало значительный процент заражения, но пока официальные результаты не раскрываются. В открытом письме вахтовиков указывается, что их держат на объекте с 15 апреля, а руководство пытается скрыть реальные данные о заражении.
Митинги начались на Чаяндинском месторождении. Сотрудники-вахтовики вызывали начальство на разговор гневными криками с использованием ругательств. Одна из претензий касалась некачественного питания, в частности, граждане утверждают, что их “кормят комбикормом”. Они возмущаются тем, что на предприятии не борются с распространением COVID-19, несмотря на обнаружение очага заболевания на месторождении.
Оперативный штаб Якутии подтверждает, что предварительное тестирование показало значительный процент заражения, но пока официальные результаты не раскрываются. В открытом письме вахтовиков указывается, что их держат на объекте с 15 апреля, а руководство пытается скрыть реальные данные о заражении.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:55