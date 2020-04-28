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«Очень сильно болит живот»: Беременная Саша Черно пожаловалась на плохое самочувствие

Беременная Саша Черно рассказала поклонникам о плохом самочувствии. С самого утра будущая мать проснулась с сильными болями в животе, из-за чего переживает за здоровье ребенка.
«Очень сильно болит живот»: Беременная Саша Черно пожаловалась на плохое самочувствие

Сейчас звезда передачи «Дом-2. Спаси свою любовь» находится на 28-й неделе интересного положения и до недавнего времени ни на что не жаловалась. Однако самочувствие Саши Черно резко ухудшилось: у нее болит живот, присутствует изжога, тошнота и малыш бьется слишком сильно. Знаменитость мечтает вернуться в Россию и не может смириться с тем, что ей вместе с Олей Рапунцель, вероятно, придется рожать на Сейшелах.

По словам участницы телестройки, ей нравится солнце и теплая погода, однако больше 10 дней находится в таком месте она не может. Как отметила Черно, беременным нельзя загорать, поэтому полноценным такой отдых назвать не получается.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:41

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