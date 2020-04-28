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Эксперты рассказали о различии спасательной техники в разных странах

Эксперты рассказали об основных различиях спасательной техники во всем мире. К примеру, в некоторых странах пожарная охрана использует транспортные средства, за руль которых не может сесть обычный водитель.
Эксперты рассказали о различии спасательной техники в разных странах

В Великобритании в 50-е годы для тушения пожаров использовалась так называемая «Зеленая богиня». В кузове транспортного средства могли разместиться шесть человек. Также там располагался баллон на 2 тысячи литров воды. Модель была оснащена силовым агрегатом на 4,9 литра и уникальным на то время гидроусилителем руля.

В США пожарные машины также имеют специальную форму и материал корпуса. Благодаря немного суженной передней части транспортное средство может даже таранить бетонные стены. Машины, как правило, имеют шесть колес с полным приводом. Это позволяет обеспечить максимальную проходимость в любых условиях. К пожарной технике в США можно отнести и Hummer H1. Автомобиль может разгоняться до 20 километров в час и быстро прибывать на место инцидента.

В России применяют стандартный многофункциональный комплекс. Его преимуществом является универсальность. В салоне транспортного средства могут разместиться 6 человек. Существуют модификации, оборудованные баком на 700 литров, но все модели поддерживают подключение к водяным кранам на местах.

В Финляндии самой крупной пожарной машиной считается модель Skylift F 112. Она имеет крупные габариты и часто применяется в больших городах для тушения масштабных пожаров. Платформа, расположенная за кабиной автомобиля, способна выдержать до 700 килограммов нагрузки.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:50

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