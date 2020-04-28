Доктор Комаровский назвал главного «убийцу» вирусов

Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в жизнь каждого индивида. В этот сложный период люди должны придерживаться строгих правил самоизоляции, чтобы избежать заражения. Пока нет эффективного лекарства от COVID-19, поэтому главным защитником человека является его иммунитет. Доктор Комаровский назвал первоначального «убийцу» вирусов – слизистую оболочку. Врач отметил, что нельзя допускать, чтобы нос пересыхал, поскольку это лучшие условия для опасных микроорганизмов. В слизи содержатся секреторные иммуноглобулины, которые эффективно противостоят всем вирусам, в том числе и коронавирусу, поэтому важно пить много жидкости.Доктор Комаровский отметил, антитела в крови способны бороться только с определенными вирусами, а слизистая оболочка – первый рубеж защиты организма. Важно всегда поддерживать орган в «рабочем» состоянии. Также медик не рекомендует часто заниматься на самоизоляции уборкой, поскольку необходимо максимально ограничить контакт с возможными вредными микроорганизмами. Соблюдение элементарных правил позволит не только избежать проблем со здоровьем, но и сохранить жизнь в столь сложное время.