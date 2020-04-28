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Составлен рейтинг из 5 наиболее экономичных автомобилей 2020 года

Расход топлива является одним из самых важных критериев при покупке машины ввиду высокой стоимости бензина. Специалисты составили рейтинг из 5 наиболее экономичных автомобилей 2020 года.

Российские автолюбители сошлись во мнении, что наиболее экономичным авто на отечественном рынке является Suzuki Celerio. Эта модель потребляет лишь 4 л бензина на 100 км. Несмотря на скромный литровый двигатель с 68 л. с., максимальная скорость автомобиля может достигать 155/ч. На второе место эксперты определили Suzuki Baleno с турбодвигателем Boosterjet и расходом 4,4 л на 100 км дороги. Тройку лидеров закрывает Kia Picanto с 1- или 1,2-литровым "атмосферником".

Немного дальше в рейтинге расположился Seat Leon, оснащенный литровым мотором TSI мощностью 115 л. с. и потреблением 4,43 л горючего за 100 км. Отдельные комплектации включают в себя более мощные силовые установки, которые все же не отличаются экономичностью. Пятой по счету стала "малолитражка" Renault Sandero с показателями в 4,6 литра на 100 км пробега. Машину приводит в движение 0,9-литровый двигатель с турбонаддувом.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:30

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