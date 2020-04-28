Анна Хилькевич напугала дочь Арианну трендовым макияжем

Звезда рассмешила фолловеров своей страницы интересным сюжетом со старшей наследницей. Ролик Анна Хилькевич сняла 3 года назад, когда мейкап смокиайз пользовался большой популярностью. Однако он совсем не понравился дочери знаменитости. Когда звездная мать спросила у малышки, чего она боится, девочка указала на ее лицо, на которое артистка нанесла трендовый грим. Затем ребенок убежал от родительницы. Как оказалось, младшая дочь звезды сериала «Универ» Мария тоже не любит дымчатый макияж.Возраст наследниц Хилькевич составляет 5 и 1,5 года соответственно. Дети родились в браке актрисы с предпринимателем Артуром Волковым, за которого она вышла замуж в августе 2015 года. Прошлым мужем артистки был директор по объектам многосерийного фильма «Барвиха» Антон Покрепа. Пара прожила вместе более года.