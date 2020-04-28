В Канаде пенсионерка узнала о своей смерти из утренней почты





Согласно сообщению портала Vancouver is awesome, утром 20 апреля 80-летняя жительница города Виктория из Британской Колумбии получила письмо от местного налогового агентства. В нем сообщалось, что она числится мертвой, в связи с чем гражданка решила позвонить сотрудникам фирмы, чтобы разобраться в произошедшем. Оказалось, что в сентябре в фирму поступило сообщение от пенсионного фонда о смерти женщины. Тогда все выплаты были приостановлены, а пенсия не начислялась в течение семи месяцев. Нехватку денег канадка заметила не сразу, поскольку долгое время не проверяла открытый на ее имя банковский счет. Предполагается, что ее перепутали с другой пожилой местной жительницей.Канадка на ситуацию отреагировала с юмором, но призналась, что письмо о ее смерти поставило ее в тупик. По ее мнению, более впечатлительная особа на ее месте могла бы пострадать от инсульта.