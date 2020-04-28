На Кубани фермер выбросил 20 тонн редиса из-за отсутствия спроса





О происшествии рассказал сам фермер. По его словам, более 20 тонн культуры пришлось выкинуть рядом с селом Отрадо-Кубанское. Ранее мужчина занимался поставками редиса в другие районы и даже регионы, но лишился всех поставщиков. Многие клиенты отказались покупать товар, так как не могут его продать из-за закрытых рынков. В то же время, на Кубани нет никаких ограничений для передвижения поставщиков. Об этом сообщили в пресс-центре Минсельхоза по региону.Ранее другой фермер рассказал, что ему пришлось перепахать поле с урожаем редиса и засеять другую культуру, так как продать овощи в условиях закрытых рынков практически невозможно. Также многие сельскохозяйственные компании не могут привезти на уборку работников. Автор публикации о редисе отметил, что соответствующий сценарий может ожидать и другие культуры в случае, если ситуация с эпидемией в стране не нормализуется.