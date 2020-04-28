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"Вирус сдвинет что-то в правильном направлении": Тигран Кеосаян выразил мнение о COVID-19

Тигран Кеосаян рассказал о своем мнении по поводу COVID-19. По словам режиссера, коронавирус способен сдвинуть что-то в правильное русло, хотя успеет принести множество бед.
"Вирус сдвинет что-то в правильном направлении": Тигран Кеосаян выразил мнение о COVID-19

«Этот вирус – история некоего божественного создания. Все произошло не просто так. Весь мир думал, что нельзя прожить без определенных вещей. Оказалось, что можно. Это своеобразный возврат мозгов на место. Ничего хорошего в этом, естественно, нет, но в любой негативной ситуации нужно искать положительные моменты», - отметил Кеосаян.

Режиссер отметил, что семьи из-за коронавируса стали проводить больше времени вместе. Еще несколько месяцев машины, квартиры, одежда и украшения казались всем главными вещами в мире. По словам режиссера, сейчас же каждая прогулка на свежем воздухе на вес золота. Благодаря карантину люди научили ценить собственную свободу.

Кеосаян отметил, что ранее при появлении хороших новостей у него в голове сразу же появлялось желание отправиться в любимый ресторан и отметить их. Сейчас же он спешит поделиться информацией с семьей. Режиссер предрек завершение потребительской эпохи и начало новой эры во взаимоотношениях людей по завершению карантина из-за распространения коронавируса.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:55

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