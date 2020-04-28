Американские эксперты оценили операцию сил ВДВ РФ в Арктике





Взвод отечественных десантников успешно совершил десантные маневры в полярных широтах. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, прыжки велись с самолетов Ил-76 в район архипелага Земля Франца Иосифа. Бойцам были предоставлены новейшие средства для удачной посадки, включая парашютные системы спецназначения, а также особое кислородное и навигационное оборудование для работы в суровых условиях. Американское издание The Drive назвало учения российских военнослужащих "беспрецедентными".Иностранные журналисты утверждают, что ВС РФ показали способность быстро передислоцировать спецподразделения не только в Арктике, но и в любом регионе мира. Автор публикации подчеркнул, что это была "громкая демонстрация" военной мощи страны. Стоит отметить, что подобные инициативы будут проводиться в разные периоды года: десантникам придется выполнять задания в условиях бездорожья, плохой погоды и заболоченной местности.