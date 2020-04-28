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В Магадане россиянка помолилась за собаку и сожгла квартиру

Еще в марте в Магадане произошло чрезвычайное происшествие в одном из домов по улице Берзина. Россиянка помолилась за здоровье собаки, зажгла свечку возле иконы на подоконнике, в результате чего огонь распространился и сжег квартиру.
В Магадане россиянка помолилась за собаку и сожгла квартиру

Информация о данном происшествии размещена на официальном сайте МЧС по Магаданской области. Известно, что женщина решила помолиться за здоровье животного, после чего поставила свечку на подоконник и ушла по своим делам. В результате пламя перекинулось на штору, став причиной пожара. В этот момент в квартире находился супруг, который спал в комнате. Пожарные оперативно приехали на вызов и спасли мужчину. Также сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгарания, поэтому пострадала лишь одна комната.

В связи с этим событием спасатели напоминают, что оставлять горящие свечи на подоконнике нельзя, поскольку существует большая вероятность возникновения пожара. Лучше всего отказаться от этого обряда или всегда задувать свечи, уходя из дома. Соблюдение элементарных правил позволит сохранить не только здоровье, но и жизнь.

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Происшествия / Важно
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:33

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