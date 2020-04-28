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Историк Олег Жиганков напомнил пророчество Алексея Амвросиева о “необычном взрыве” в КНР

Профессор истории Олег Жиганков напомнил предсказание Алексея Амвросиева о “необычном взрыве” в Китае. Епископ сделал прогноз на будущее перед революцией 1917 года в России.
Историк Олег Жиганков напомнил пророчество Алексея Амвросиева о “необычном взрыве” в КНР

Старец Афонский в своем обращении к народу назвал пришедшую власть “злом”, однако он был уверен, что Россия будет освобождена, а “верующие отправятся в путь, обратив многие нации к Богу”. Олег Жиганков нашел также предсказание на более далекое будущее страны, например, о том, как “все откажутся от России”, но в итоге страна возродится, а люди почувствуют сильное национальное и духовное пробуждение. В итоге оно распространится на страны Европы, что ознаменует приход Христа.

Историк пришел к выводу, что в прогнозе Алексея Амвросиева Россия играет ключевую роль в духовном мировом лидерстве, но это станет возможным только после сильного толчка. С последним он связал ситуацию в Китае, а пандемию коронавируса нового типа назвал “необычным взрывом", но подчеркнул, что это является лишь его предположением.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:00

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