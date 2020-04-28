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Раиса Рязанова об отсутствии счастливой семьи: «От меня почему-то все мужики убегали»

Раиса Рязанова в студии передачи «Судьба человека» на «Россия 1» рассказала об отсутствии в ее жизни счастливой семьи. По словам актрисы, от нее уходили все мужчины.
Раиса Рязанова об отсутствии счастливой семьи: «От меня почему-то все мужики убегали»

С единственным избранником Юрием Перовым знаменитость развелась много лет назад и после этого замуж не выходила. В этом союзе у пары родился сын Данила, который умер в январе этого года. Как сказала Рязанова, после расторжения брака она так и не смогла обзавестись семьей, поскольку мужчины ее бросали и говорили вслед: «Да ну тебя». В свое время артистка увела первого мужа у другой женщины, за что получила наказание. Супруги не были вместе счастливы.

Как отметила Рязанова, спустя 10 лет после развода Перов позвонил ей и неожиданно поинтересовался, должен ли он был после расставания «приползти» к жене с бутылкой шампанского и букетом цветов. «А почему бы и нет», - подумала тогда актриса. Связать себя узами брака бывший муж звезды кино смог снова лишь через 10 лет.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:43

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