Раиса Рязанова об отсутствии счастливой семьи: «От меня почему-то все мужики убегали»





С единственным избранником Юрием Перовым знаменитость развелась много лет назад и после этого замуж не выходила. В этом союзе у пары родился сын Данила, который умер в январе этого года. Как сказала Рязанова, после расторжения брака она так и не смогла обзавестись семьей, поскольку мужчины ее бросали и говорили вслед:. В свое время артистка увела первого мужа у другой женщины, за что получила наказание. Супруги не были вместе счастливы.Как отметила Рязанова, спустя 10 лет после развода Перов позвонил ей и неожиданно поинтересовался, должен ли он был после расставания «приползти» к жене с бутылкой шампанского и букетом цветов., - подумала тогда актриса. Связать себя узами брака бывший муж звезды кино смог снова лишь через 10 лет.