«Все будет хорошо»: Еворовский поддержал Стецевят перед очередной операцией

«Мне вставили в ногу пластину для того, чтобы кость сращивалась правильно. Спустя примерно месяц рана воспалилась. Пришлось снова ехать на операцию, которой я очень боялась. В первый раз вмешательство было плановым, но когда врачи снова сказали ложиться под нож, все делалось из-за осложнений. Совсем скоро мне, наконец, снимут пластинку, но придется пережить курс реабилитации. Надеюсь, что все пройдет очень быстро», - рассказала Стецевят.







Стецевят в ноябре минувшего года перенесла серьезную травму, но не стала сразу обращаться к врачу. Сперва ей показалось, что речь идет об обычном ушибе, но когда боли усилились, девушка все же пошла к медикам. У нее диагностировали перелом и наложили гипс. Из-за того, что кость уже начала неправильно зарастать, Стецевят назначили несколько операций.Еворовский рассказал, что поддерживает свою экс-возлюбленную, хотя уже не встречается с ней. Участник шоу заверил Стецевят, что все будет хорошо и пожелал ей удачи.