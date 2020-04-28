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«Все будет хорошо»: Еворовский поддержал Стецевят перед очередной операцией

Виталий Еворовский поддержал свою бывшую возлюбленную Анастасию Стецевят перед четвертой операцией. По словам участницы «Дома-2», она сильно переживает из-за очередного хирургического вмешательства.
«Все будет хорошо»: Еворовский поддержал Стецевят перед очередной операцией

Стецевят в ноябре минувшего года перенесла серьезную травму, но не стала сразу обращаться к врачу. Сперва ей показалось, что речь идет об обычном ушибе, но когда боли усилились, девушка все же пошла к медикам. У нее диагностировали перелом и наложили гипс. Из-за того, что кость уже начала неправильно зарастать, Стецевят назначили несколько операций.
«Мне вставили в ногу пластину для того, чтобы кость сращивалась правильно. Спустя примерно месяц рана воспалилась. Пришлось снова ехать на операцию, которой я очень боялась. В первый раз вмешательство было плановым, но когда врачи снова сказали ложиться под нож, все делалось из-за осложнений. Совсем скоро мне, наконец, снимут пластинку, но придется пережить курс реабилитации. Надеюсь, что все пройдет очень быстро», - рассказала Стецевят.

Еворовский рассказал, что поддерживает свою экс-возлюбленную, хотя уже не встречается с ней. Участник шоу заверил Стецевят, что все будет хорошо и пожелал ей удачи.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:30

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