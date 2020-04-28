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Правительство поддержало предложение штрафовать чиновников за оскорбление граждан

В правительстве России одобрили предложение ввести штраф для отечественных чиновников на сумму до 150 тысяч рублей, если они оскорбляют граждан. Соответствующее заявление сделал представляющий Госдуму Александр Хинштейн во время эфира на радиостанции “Вести ФМ”.
Правительство поддержало предложение штрафовать чиновников за оскорбление граждан

С инициативой о наказании в стране чиновников, позволяющих себе оскорблять простых граждан, выступила “Единая Россия”. Новые поправки в КоАП включают штраф на уровне от 50 до 100 тыс. рублей. Если аналогичное правонарушение было доказано повторно, то взыскание составит от 100 до 150 тыс. рублей. Предусматривается также дисквалификация политических деятелей на период до 12 месяцев при первом случае, а повторное нарушение повлечет за собой срок до двух лет.

Хинштейн подчеркнул, что поправки в закон распространяются на чиновников, а также лиц, которые их замещают, если правонарушение будет доказано.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:50

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